Nach dem letzten Rallyehoch im Jahr 2016 bei 1.374 US-Cent ging Soja in eine mittelfristige Konsolidierung über und setzte im Zuge dessen bis Anfang dieses Jahres auf ein Preisniveau von 808,25 US-Cent zurück. Nach einer kurzzeitigen Stabilisierungsphase in diesem Bereich nahmen sich bullische Marktteilnehmer den Rohstoff wieder vor und trieben die Notierungen um satte 42 Prozent auf 1.221 US-Cent bis zu dieser Woche voran. Die Hürde bei 1.100 US-Cent konnte dynamisch überwunden werden, ein rasches Ende der Rallye scheint nicht in Sicht. Trotzdem sollten bestehende Long-Positionen jetzt enger abgesichert werden, zwischengeschaltete Rücksetzer könnten jederzeit auftauchen und vergleichsweise heftig ausfallen. An dem kürzlich aufgestellten Kaufsignal mit einem Ziel an den Jahreshochs aus 2018 ändert dies vorläufig aber nichts.

Abwärtstrend überwunden

Aus dem Stand heraus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...