Brasilien ist das größte Land Südamerikas und es verfügt über viele Rohstoffe. Unternehmen wie Meridian Mining SE sind vor Ort Der erste Goldrausch in Brasilien begann im 17. Jahrhundert. Teilweise wurde das Gold in Flüssen, teilweise in den Bergen gefunden. Der große Durchbruch im Bergbau könnte dem Land noch bevorstehen, auch wenn es heute bereits ein bedeutendes Land für die Rohstoffwirtschaft ist. Noch sind viele Teile Brasiliens unerforscht und geraten mehr und mehr ins Interesse von Bergbaugesellschaften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...