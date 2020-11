NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Fresenius SE nach Zahlen von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sie habe nach den Zahlen zum dritten Quartal ihre Schätzungen angepasst, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gesenkte Erwartungen stünden mit Währungseffekten in Zusammenhang. So lange sich die Corona-Krise nicht stärker zuspitze, sei das Geschäft auf dem Weg der Genesung./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 00:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

