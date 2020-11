The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.11.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2020ISIN NameDK0061277894 EAC INVEST AS NAM. DK 350XS0235372140 EESTI ENERGIA 05/20USU11009AY01 BRISTOL-MYERS 19/22 REGSXS1549372420 HDLBGCEM.FIN.LU. 17/21USG2300TAA00 INTERTR.-COMCEL 14/24REGSDE000HSH5V89 HCOB NMAX 15/20XS0993993921 COVENTRY BLDG 13/20AT000B043484 UNICR.BK AUS. 14-20 FLR86DE000HSH5V55 HCOB HERBMCZ 15/20LU0234580719 GSF-BRICS EQU.PTF.I DL ACLU0234580636 GSF-BRICS EQUI.PTF.DL ACCLU0234577095 GSF-BRICS EQUITY PORTF.DLLU0463417914 GSF-BRICS EQUIT.PTF.IA EOLU0248245358 GSF-BRICS EQUI.PTF.ACC EOLU0234683448 GSF-BRICS EQUITY PTF.E EO