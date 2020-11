13.11.2020 - Und es geht weiter voaran bei Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172): Die Kernumsätze im dritten Quartal 2020 betrugen 117,2 Mio. EUR, rund 1% mehr als im Vorjahr. Wieso? Gegenläufige Effekte: Der B2B-Umsatz lag bei 15,3 Mio EUR, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 25% entspricht; der Umsatz mit Internet und Telefonie erhöhte sich auf 36,7 Mio EUR. Aber so konnte lediglich den Rückgang der TV-Umsätze um 4,1% gegenüber dem Vorjahr auf 56,7 Mio EUR, in einem strukturell herausfordernden Umfeld, weitestgehend ausgeglichen werden.. Das normalisierte EBITDA sank gegenüber dem Vorjahr ...

