Wien (www.anleihencheck.de) - COVID-19 ungeachtet platzierte Lufthansa bei solider Nachfrage (Book to Cover größer als 6x) einen Convertible Bond fällig in 2025, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Geplant sei ein Volumen von EUR 525 Mio. bei einem Kupon zwischen 2,25 und 2,75% gewesen. Letztlich sei das Volumen auf EUR 600 Mio. bei einem Kupon von 2%, aufgestockt worden. Der Conversion Preis liege bei EUR 12,96 pro Aktie, eine Prämie von 40% über dem Marktpreis. Ab 8. Dez. 2023 bestehe eine Call-Option sofern der Aktienkurs 130% des Wandlungspreis entspreche. Die Emission sei als erfolgreichen Schritt zur Refinanzierung der Staatshilfen bezeichnet worden. ...

