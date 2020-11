DJ BioTech Aktie startet in Milliardenmarkt durch.

DGAP-Media / 2020-11-13 / 08:56 *BioTech Aktie startet in Milliardenmarkt durch. * Das BioTech-Unternehmen *Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0*) unterstützt die MIND Foundation bei Forschungen mit dem Wirkstoff Psilocybin in Mannheim, Deutschland. Außerdem hat "Havn Life Sciences" gerade die Markteinführung einer Reihe von natürlichen Gesundheitsprodukten angekündigt und mit dem Life-Science-Unternehmen "Revive Therapeutics" eine Vereinbarung zur Lieferung von psychedelischen Wirkstoffen für den Einsatz in Forschung und Entwicklung getroffen. *Havn Life Sciences kündigt die Einführung einer Reihe von Gesundheitsprodukten auf natürlicher Basis an.* _Die ersten sieben Formulierungen sollen das Gedächtnis und die Gehirnfunktion, das Immunsystem, das Energieniveau und das allgemeine Wohlbefinden verbessern und gleichzeitig die negativen Auswirkungen von Stress reduzieren. _ Havn Life Sciences Inc. hat kürzlich bekanntgegeben die ersten sieben natürlichen Nahrungsergänzungsmittel als neue hauseigene Formulierungen vorstellen zu können. Die Produkte werden die ersten Gesundheitsprodukte auf natürlicher Basis sein und kommen 2021 auf den Markt. Die Markteinführung der ersten Produkte umfasst: - *Mind Mushroom*: Eine Mischung aus vier Pilzen, um das Immunsystem auszugleichen, Zellschäden zu bekämpfen und die Energie zu erhöhen. - *Bacopa Brain**:* Bacopa ist ein wirkungsvolles Pflanzenextrakt, das klinisch erwiesenermaßen die kognitive Funktion und das Nervensystem unterstützt. - *Rhodiola Relief**:* Zur Unterstützung des mentalen Fokus und der mentalen Ausdauer. - *Cordyceps Perform**:* Cordyceps-Pilze unterstützen ein gesundes Immunsystem. - *Chaga Immunity**:* Chaga-Pilze tragen dazu bei, das Immunsystem zu stimulieren und Entzündungen im Körper zu kontrollieren. - *Reishi Recharge**: *Dieser Mehrzweckpilz wurde auch in der traditionellen chinesischen Medizin zur Stärkung des Herzens eingesetzt, um Müdigkeit, Schlaflosigkeit und Appetit sowie Husten und Keuchen zu lindern. - *Lion's Mane Memory**:* Lion's Mane Memory hilft, das Immunsystem aufrechtzuerhalten und auszugleichen. "_Das Havn Life Team hat fleißig daran gearbeitet, Formulierungen zu entwickeln, die nicht nur die menschliche Leistung verbessern und unterstützen, sondern auch die allgemeine Gesundheit fördern_" sagte Tim Moore, Chief Executive Officer. "Das Team von Havn Life hat eine unglaubliche Arbeit geleistet und wird 2021 eine vollständige und breite Palette von Erstprodukten auf den Markt bringen. Das Team wird weiterhin an zusätzlichen Formulierungen und Produkten forschen, die später auf den Markt gebracht werden können. Darüber hinaus hat das Unternehmen jetzt die Genehmigung von Health Canada für alle sieben Produkte erhalten, die 2021 auf den Markt gebracht werden und wir werden weitere Informationen zu ihrem kommerziellen Start auf dem kanadischen Markt zeitnah veröffentlichen." *Unterstützung der MIND Foundation und wegweisender Kooperationsvertrag* _Kürzlich gab Havn Life Sciences die Unterstützung der MIND Foundation bekannt. Die geplante Studie der MIND Foundation wird Prof. Dr. Gerhard Gründer leiten, der bereits in den 70er Jahren Studien zu Psychedelika in Deutschland durchgeführt hat. Weiterhin hat Havn Life Sciences eine Vereinbarung mit Revive Therapeutics Ltd. bekannt gegeben. _ Bei der Vereinbarung wird Havn Life Sciences, Revive Therapeutics Ltd. mit psychedelischen Wirkstoffen für den Einsatz in Studien zur Zulassung von Prüfpräparaten und für zukünftige klinische Studien gemäß den Richtlinien der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde (Food and Drug Administration / FDA) beliefern. Zwar steckt die Psychedelikabranche noch in der Frühphase, dennoch bedeutet dieser wegweisende Kooperationsvertrag eine enorme Wertschätzung für Havn Life Sciences und untermauert die zuvor proklamierten Umsatzziele des Unternehmens sehr eindrücklich. Als führender Innovator dieser Branche erhielt das Biotech-Unternehmen sogar vor Kurzem die Zulassung für Formulierungen zu natürlichen Gesundheitsprodukten vom kanadischen Gesundheitsministerium, Health Canada. Die ersten zugelassenen Formulierungen wurden von Havn Life Sciences zur Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit und kognitiven Gesundheit entwickelt. Chief Scientific Officer von Havn Life, Gary Leong, konstatiert, dass man eine enorme Nachfrage an natürlichen Gesundheitsprodukten beobachte, mit denen Menschen ihre Leistungsfähigkeit und ihre kognitiven Funktionen verbessern können. "*Legalize it!"* Ein weiterer positiver News-Flow kommt aus dem District of Columbia: Dort konnte die Entkriminalisierung der "Droge" vermeldet werden. In Oregon wurde gar eine Maßnahme genehmigt, die dort letztlich zur Legalisierung von Psilocybin für medizinische Zwecke führen dürfte. Die Städte Denver, Colorado, Santa Cruz und Oakland in Kalifornien hatten Psilocybin bereits entkriminalisiert. New York könnte der nächste sein: Im April legte Linda Rosenthal, Vertreterin des State House, bereits eine Gesetzesvorlage vor, die Psilocybin in New York entkriminalisieren soll. *Oregon legalisiert als erster US-Bundesstaat psychedelische Pilze.* Die "Maßnahme 109" wurde mit 1.832.513 Stimmen und 56,12% verabschiedet. Zudem wurde eine weitere Maßnahme ("Maßnahme 110") verabschiedet: Der Besitz und die Verwendung kleinerer Mengen von Drogen, einschließlich entheogener Pflanzen und psychedelischer Pilze, wurde entkriminalisiert. Die Gerichtsbarkeit ist bereits die 4. in den USA, die diese Reform durchführt. Die "Maßnahme 109" ermöglicht nun die regulierte Verwendung von psychedelischen Pilzen in einem therapeutischen Umfeld. In einem Zeitraum von zwei Jahren sollen jetzt regulatorische Details ausgearbeitet werden: zum Beispiel etwaige Qualifikationen von Therapeuten, die die Verwendung veranlassen und überwachen sollen. Psilocybin soll nur in lizenzierten Einrichtungen gelagert und verabreicht werden dürfen. *Landesweite Reformbewegung für Psychedelika* In mehr als 100 Städten werden derzeit Maßnahmen für eine Entkriminalisierung von Psychedelika durchgeführt. Die kanadische Regierung muss offiziell auf eine Petition reagieren, in der die Entkriminalisierung von Psychedelika gefordert wird, nachdem die landesweite Reformbewegung kürzlich fast 15.000 Unterschriften gesammelt hat. Auch aus wissenschaftlichen Forschungskreisen gibt es immer wieder neue Fürsprecher. So gab etwa die University of California in Berkeley im September bekannt, dass sie ein neues Zentrum für Forschung und Ausbildung im Bereich Psychedelika eröffnet habe. Jüngste Forschungen am Imperial College (London) und der University of California (Los Angeles) haben vielversprechende Ergebnisse der Psilocybin-Therapie bei Depressionen, Posttraumatischen Belastungsstörungen und Suchtverhalten gezeigt. So geht etwa Matthew Johnson, Professor für Psychiatrie an der Johns Hopkins University, davon aus, dass Psychedelika - wie Psilcybin - in den nächsten 25 Jahren für den Bereich der Psychiatrie transformativ sein könnten. Professor Johnson führt bereits seit 1996 experimentelle Forschungen zur Psychopharmakologie durch. Weitere Untersuchungen von der Johns Hopkins University zeigen, dass Psilocybin ein geringes Missbrauchspotential aufweist. Die Universität empfiehlt daher die Legalisierung, allerdings mit Verwendungseinschränkungen - etwa so wie das bei Schlafmitteln gehandhabt wird. *Fazit und Ausblick:* Mit dem positiven News-Flow der letzten Wochen wurden die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen die Formulierungen von Havn Life basieren, noch einmal deutlich untermauert und bestätigt. Die Uhr tickt also bereits, denn mit dem Bestreben nach einer Standardisierung und Klassifikation von Psilocybin wird Havn Life Sciences die Branche revolutionieren. Deshalb sollte man schnell zugreifen, um von Anfang an vom möglichen, fulminanten Wachstum der Aktien zu profitieren. Eine aktuelle Studie von Grandview Research etwa betitelt den Weltmarkt für Nahrungsergänzungsmittel im Jahr 2019 auf rund 123,28 Milliarden US-Dollar - Tendenz steigend. Ferner konstatiert die Studie, dass, bedingt durch die Corona- Pandemie, Menschen ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein gewonnen hätten und dass der Wandel bei den Lebens- und Ernährungsgewohnheiten die Nachfrage nach Produkten dieser Art verstärkt habe. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von APHRIA, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht das Unternehmen zu einem wahren Bio-Science-Player zu entwickeln. Vic Neufeld führte Aphria zu einem der weltweit führenden Cannabisproduzenten und sorgte gleichzeitig für eine historische Performance der Aktien. Diese Tatsache lässt Anleger und Investoren natürlich hellhörig werden: Blickt man allein auf die Kurshistorie der Aphria Aktie, so stellt man relativ schnell fest, dass in der Spitze die Aktien von Aphria relativ schnell um mehr als +1000% an Gewinn für Anleger generiert haben. 