Pressemitteilung der ERWE Immobilien AG:

ERWE Immobilien AG wächst gewinnreich weiter

* Konzernergebnis 9 Monate steigt auf 3,8 Mio. Euro* Net Asset Value (NAV) je Aktie auf 4,32 EUR erhöht* Weitere erfolgreiche Akquisitionen

Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6, ERWE), Frankfurt am Main, hält ihren Kurs gezielten und ertragsstarken Wachstums auch in schwierigem Umfeld. Das Unternehmen, das sich auf den Aufbau eines ertragreichen Gewerbeimmobilienbestands in deutschen Innenstädten konzentriert, konnte auch 2020 mit Gewinn weiter wachsen. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres steigerte die ERWE ihr Konzernergebnis auf 3,7 Mio. Euro (Vorjahresvergleichszeitraum: 1,7 Mio. Euro). Das bereinigte EBIT stieg auf 6,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,1 Mio. Euro).Erneut wirkte sich die konsequente Akquisitionsstrategie aus, die aus Investments in Immobilien mit deutlichem Wertsteigerungspotential in 1A-Lagen ...

