Pressemitteilung der Singulus Technologies AG:

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate 2020

* COVID-19-Pandemie belastet Umsatz- und Ergebnisentwicklung* Zahlreiche Projekte in der Auftragspipeline verschoben* Auftragsbestand liegt zum 30. September 2020 bei 75,3 Mio. Eur* Im Oktober wichtigen Auftrag für das Segment Halbleiter erhalten* Unterzeichnung von Aufträgen nach Ende des Berichtszeitraums* Start der Fertigung von Maschinen für den Standort Xuzhou* Teilnahme an CIIE in Shanghai

Die weltweiten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind nahezu in allen Bereichen der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) spürbar und die momentan "zweite Welle" wird die Geschäftsentwicklung in den kommenden Wochen und Monaten weiter beeinflussen. Bereits im Frühjahr hat der Vorstand daher verschiedene Programme zur Kostensenkung aufgelegt. Diese betreffen sowohl Personal- als auch Sachkostenbereiche. Seit dem 1. April 2020 nutzt die Gesellschaft das Instrument der Kurzarbeit an den beiden deutschen Standorten in Kahl am Main und in Fürstenfeldbruck und wird die Kurzarbeit in den kommenden ...

