Das Thema Corona-Impfstoff ist seit den jüngst vorgelegten klinischen Daten von Pfizer und Biontech so präsent wie nie. Im Rennen um einen Impfstoff scheuen diverse Pharmafirmen keine Kosten und Mühen. Genau von diesem Wettbewerb profitiert Merck.Selbst forscht der Darmstädter Konzern zwar nicht an einer Vakzine, aber Merck versorgt andere forschende Unternehmen mit Produkten und Reagenzien, wie Vorstandschef Stefan Oschmann im Rahmen des Q3-Call hervorhebt. Insgesamt seien es mehr als 50 potenzielle Covid-19-Impfstoffe, die die Darmstädter damit fördern, was der Laborsparte Life Science im Q3 zu einem stattlichen Umsatzanstieg von gut 11% auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...