Der Euro hat sich am Freitag in der Früh ein wenig höher zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,1814 Dollar und damit etwas über dem Wert vom Vorabend mit 1,1806 Dollar. Die Hoffnungen auf einen wirksamen Covid-19-Impfstoff werden langsam wieder von stark steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen verdrängt."Die Zahl der Neuinfizierten steigt auf beiden Seiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...