FACC hat kürzlich die EN 9110 Zertifizierung erhalten und rückt damit eigenen Angaben zufolge "in die weltweite Champions League der Wartungs- und Instandhaltungsbetriebe vor". Mit diesem Qualitätssiegel erfüllt FACC nun die Voraussetzung, Flugzeugkomponenten und -systeme aller möglichen Hersteller in das Service aufnehmen zu dürfen. FACC ist in Österreich das einzige Unternehmen mit dieser Zertifizierung und zählt zu einem weltweit kleinen Kreis an berechtigten Spezialfirmen. "Flugzeuge sind technisch hochkomplex, dementsprechend streng sind die Anforderungen an Unternehmen, damit sie diese MRO-Services durchführen dürfen", berichtet Robert Machtlinger, CEO der FACC AG "Nun hat FACC mit der EN 9110 Zulassung den ...

