Plug Power (WKN: A1JA81)-Aktien gehören in diesem Jahr 2020 zu den ganz großen Gewinnern. Sie sind bisher mehr als 514 % (09.11.2020) gestiegen. Der starke Zuwachs ist nicht unbegründet. So setzen auch die USA in vielen Bereichen zunehmend auf Wasserstoff und Brennstoffzellen. Vor allem im Flurförder- und Logistikbereich kommen Plug Powers Brennstoffzellen zum Einsatz. Zu den namhaften Kunden zählen beispielsweise Walmart (WKN: 860853), Amazon (WKN: 906866) oder Kroger (WKN: 851544). Da auch politisch ...

