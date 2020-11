MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Quartalszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Wie im zweiten Quartal habe der Stahlkonzern im dritten Jahresviertel vor Steuern wieder einen Verlust geschrieben, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sehr negativ sei auch der freie Barmittelfluss. Er blieb bei seiner vorsichtigen Haltung zur Aktie./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 08:19 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006202005

