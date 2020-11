DJ Pandemie setzt Engie erheblich zu - Jahresprognose steht

Von Cecilia Butini und Mauro Orru

BARCELONA (Dow Jones)--Die Coronavirus-Pandemie hat das Ergebnis von Engie in den ersten neun Monaten um rund 1 Milliarde Euro geschmälert. Der französische Versorger meldete für die ersten drei Quartale einen wiederkehrenden operativen Gewinn von 2,75 Milliarden Euro - nach 3,82 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EBITDA sackte in diesem Zeitraum von 7,15 auf 6,22 Milliarden Euro ab. Die Einnahmen brachen um 3,7 auf 39,6 Milliarden Euro ein. Engie erwartet für das Jahr 2020 auf Basis eines wiederkehrenden operativen Gewinns von 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro weiterhin ein wiederkehrendes Nettoergebnis zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden Euro und Investitionen in der Größenordnung von 7,5 bis 8 Milliarden Euro.

