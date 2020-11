München (ots) -- Die Corona-Krise hat den Kiez hart getroffen- Einblicke in den Alltag der Menschen auf Hamburgs Amüsiermeile- Ausstrahlung am Donnerstag, 3. Dezember 2020, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI Auf der Hamburger Reeperbahn werden seit jeher Tabus gebrochen. Doch wie geht es den Menschen, die dort leben und arbeiten? Nun hat die Corona-Krise den Kiez hart getroffen. Wie geht es nach dem ersten Lockdown mit dem Leben auf der Reeperbahn weiter? "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" blickt hinter die Kulissen der sündigen Meile und den oft berührenden Alltag auf Deutschlands bekanntester Amüsiereile.Die Reeperbahn ist im Ausnahme-Zustand. Die Corona Krise hat den Kiez hart getroffen. Von Spaß und Party ist auf der Amüsiermeile weit und breit nichts zu sehen. Dass sich das Leben auf dem Kiez nach dem ersten Lockdown verändert hat, spürt auch die Prostituierte Laura. Die 28-Jährige versucht nun zum ersten Mal als Webcam-Girl Geld zu verdienen. Wird sie mit dem neuen Geschäftsmodell ihren Lebensunterhalt finanzieren können?Auch Kneipenbesitzer Daniel geht neue Wege. Er funktioniert seinen legendären Elbschlosskeller am Hamburger Berg kurzerhand um, für eine Suppenküche für Bedürftige. Dabei geht er bis ans Ende seiner Kräfte.Für Koberer Fabian kommt die Normalität langsam zurück. Er führt wieder nach und nach Touristen über den Kiez. Auch privat tut sich einiges bei ihm. Er und seine Frau Franzi wünschen sich ein Kind, die Marketingmanagerin unterzieht sich einer künstlichen Befruchtung."Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" wird von Story House Productions GmbH produziert.Ausstrahlung am Donnerstag, 3. Dezember 2020, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW (http://www.tvnow.de) verfügbar - lm Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" begegnet Protagonisten auf Augenhöhe. Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen der Amüsiermeile und gibt einen Einblick in den Alltag der Menschen, die dort leben und arbeiten. Was sind ihre Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte?Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4761945