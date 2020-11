NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar nach Quartalszahlen von 48 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Solartechnik-Unternehmen habe einmal mehr ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022 und verwies auf die im Branchenvergleich immer noch sehr günstig bewertete Aktie./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 16:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0DJ6J9

