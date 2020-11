NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alstria Office von 14,49 auf 14,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da der Büroimmobilienmarkt bis weit ins kommende Jahr schwach bleiben dürfte, seien auch die längerfristigen Aussichten für den Immobilienkonzern gedämpft, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognose für das operative Ergebnis (FFO) 2022./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD2U1

