Unterföhring (ots) - Der SAT.1-Vormittag wird in der Vorweihnachtszeit noch unterhaltsamer und bunter: Direkt im Anschluss an das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" folgt ab Montag, 16. November 2020, um 10:00 Uhr, die einstündige Liveshow "Frühstücksfernsehen hautnah - Die Vormittags-Show" - moderiert von Karen Heinrichs und Simone Panteleit.Karen Heinrichs: "Für uns wird ein großer Wunsch wahr: Wir wollen Fernsehen VON Frauen FÜR Frauen MIT Frauen machen - und das als beste Freundinnen. Aber die Männer dürfen natürlich auch zuschauen."25 Tage wird getalkt, gekocht und gelacht: Schwerpunkte der Sendung sind vor allem Themen aus dem täglichen Leben wie Gesundheit, Kochen und Backen, DIY, Beauty, Shopping, Partnerschaft und Dating. Die beiden Moderatorinnen erwarten "bei sich zuhause" im Studio außergewöhnliche Menschen mit besonderen Geschichten und geben dabei auch Einblicke in ihr Privatleben. Starnews: Jenny Elvers diskutiert mit den Moderatorinnen von montags bis freitags über die News aus der Welt der Promis.Jenny Elvers: "Ich freue mich schon sehr auf die tägliche Livesendung mit Karen Heinrichs und Simone Panteleit, die ich beide sehr schätze und als tolle Moderatorinnen und Frauen kennenlernen durfte. Als regelmäßige Expertin und häufiger Gast beim 'SAT.1-Frühstücksfernsehen' bin ich begeistert, Teil dieses sympathischen neuen Formats sein zu dürfen."Studiogäste vom 16.-20.11.2020:Montag: Beate Jankowiak - mit 50 Mutter von ZwillingenDienstag: Emma Becker - ihr Leben als ProstituierteMittwoch: Tina Sohrab - Schmink-Tutorials trotz BlindheitDonnerstag: Lisa Glowatzki - Schiedsrichterin in der Kreisliga aus Leidenschaft trotz ständiger AnfeindungenFreitag: tbaBereits vom 23. März bis 29. Mai 2020 überzeugte die einstündige Sondersendung "SAT.1-Frühstücksfernsehen Spezial - Gemeinsam durch die Krise!" mit bis zu 15,5 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) auf identischem Sendeplatz."Frühstücksfernsehen hautnah - Die Vormittags-Show", vom 16.11. bis 18.12.2020, montags bis freitags um 10:00 Uhr, produziert von MAZ & MORE TV-Produktion GmbH im Auftrag von SAT.1.