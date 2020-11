Wien (www.anleihencheck.de) - In einer hochrangig besetzten Diskussionsrunde (EZB Forum zum Zentralbankwesen, auch genannt "Sintra Konferenz") gaben sich gestern die Notenbankchefs der USA und der Eurozone vorsichtig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwar sei unisono die Aussicht auf eine Corona-Virus-Impfung in absehbarer Zeit als positiv beurteilt worden. Gleichzeitig hätten aber alle die kurzfristigen Abwärtsrisken und hohen mittelfristigen Unsicherheiten für den Wirtschaftsverlauf betont. Die betont zurückhaltende Wortwahl müsse aus der Logik von Auftritten bestimmender Notenbankvertreter beurteilt werden. FED und EZB hätten klar signalisiert, die geldpolitische Unterstützung noch für lange Zeit nicht zurückzufahren. Diese Guidance gelte es trotz der aufkeimenden Hoffnungen auf eine mittelfristige Wirtschaftserholung am Markt zu verankern. ...

