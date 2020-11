Die Aktie von Evotec kann am Freitag weiter Fahrt aufnehmen. Am späten Vormittag gewinnt das Papier 1,9 Prozent auf 25,66 Euro. Evotec profitiert dabei vom 9-Monatsbericht, der am Donnerstag veröffentlich wurde, der Nachricht, dass der Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler weitere fünf Jahre im Amt bleibt sowie von positiven Analystenkommentaren.Der Österreicher leitet das Unternehmen seit Frühjahr 2009 und hat seinen Aufstieg zu einem der wichtigsten Player in der deutschen Biotechbranche maßgeblich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...