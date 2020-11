FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Klöckner & Co (KlöCo) anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 8,30 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Varga lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie erneut überraschend gute Ergebnisse des Stahlhändlers und ist bezüglich der Unternehmensstrategie nach einem Gespräch mit dem Unternehmenschef Gisbert Rühl noch zuversichtlicher geworden. Dank Effizienzmaßnahmen sieht Varga deutliches Profitabilitätspotenzial. Aber auch beim Wachstum traut der Experte KlöCo nicht nur aus eigener Kraft einiges zu./ag/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 07:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 07:59 / CET

