HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 15,30 auf 14,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Restrukturierung des Agrarhändlers ED&F Man, an dem das Lebensmittelunternehmen beteiligt ist, ziehe sich länger hin und werde kostspieliger als gedacht, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des Ausmaßes der Abschreibungen auf die Beteiligung habe er seine Schätzungen revidiert und das Kursziel korrigiert./mf/tih



ISIN: DE0007297004

