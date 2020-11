Die Siemens-Aktie kam am Donnerstag nach den Zahlen deutlich unter Druck. Im freundlichen Marktumfeld kann der DAX-Titel am Freitag nun aber wieder zulegen. Es bleibt die Frage, ob die Zahlen wirklich so schlecht waren, wie die Kursentwicklung gestern suggeriert. DER AKTIONÄR gibt einen Überblick über die Stimmen der Experten.Die Entwicklung im vierten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahrs wurde von den Analysten auf breiter Front gelobt. Kritik gab es aber am Ausblick.So bezeichnete Jefferies-Experte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...