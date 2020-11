Am 10.11. legte die 1989 gegründete und in Villingen-Schwenningen ansässige NEXUS AG (DE0005220909), ein europaweit führender Entwickler diverser Softewareanwendungen für den Gesundheitssektor, ihre Geschäftszahlen der ersten 9 Monate vor, die zwar leicht hinter den Analystenschätzungen zurückblieben, aber dennoch von einem sehr soliden Wachstum ohne jegliche Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise zeugten.Nexus ist in weiten Teilen Europas (Kernländer: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande und Polen) einer der dort führenden Entwickler und Vertriebsgesellschaften eines breiten Softwareangebots für den Gesundheitssektor, das in seiner hervorragenden Ganzheitlichkeit kaum eine Anwendungsfeld offen lässt.

Den vollständigen Artikel lesen ...