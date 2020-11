München (ots) -- Dritter Streich des "Buenos Momentos"-Hitsängers- Emotionale Liebeserklärung mit spanischem Flair- Juan Daniél - "Chula" ist ab Freitag, 13. November 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich Alle guten Hitsingles sind drei: Nach seinen Songs "Buenos Momentos" und "Vagabundo" setzt Juan Daniél mit "Chula" folgerichtig das nächste Ausrufezeichen im Jahr 2020. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 13. November 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich.Es wird "heiß" - mitten im November: Juan Daniél, die Newcomer-Überraschung im Jahr 2020, glänzt mit seiner dritten Single. "Chula" liefert eine emotionale Liebeserklärung mitsamt rhythmischen Gitarrensound und dem Flair des modernen Latin-Pop. Nach seinen Erfolgssongs "Buenos Momentos" und "Vagabundo" bleibt sich Juan Daniél auch mit seiner neuen Single bei Style, Gefühl und feurigem Spanisch treu. So zeigt er auf seine persönliche Art: Auch in den kalten Wintermonaten kann er die Luft zum Schneiden bringen...Juan Daniél - "Chula" erscheint am 13. November 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.----- Download / Stream-----LINK (https://umg.lnk.to/Chula)----- Musikvideo -----LINK (https://youtu.be/DszMq-YMP2I)Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4762290