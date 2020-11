Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat in einer Analystenkonferenz bekanntgegeben, dass sie bis 2022 300 Filialen im gesamten CEE-Raum schließen wird. Die RBI ist dort in 13 Ländern aktiv. Laut aktuellem Quartalsbericht wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bereits 137 Geschäftsstellen geschlossen, davon unter anderem 44 in Russland, 40 in der Ukraine 25 in Rumänien und neun in der Slowakei. ...

