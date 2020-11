Die strategische Neuausrichtung des Zuckergeschäfts offenbart bei Südzucker eine weitere Baustelle. Da sich die Konzentration auf das profitable Handelsgeschäft bei der 35-Prozent-Beteiligung ED&F Man Holdings Limited aus London weiter verzögert, muss die Tochter wertberichtigt werden.

Nach Unternehmensangaben ist auf AG-Ebene nun eine Abschreibung von 200 bis 240 Mio. Euro fällig. Verbucht wird diese im am 30. November endenden dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (per 28.2.). Zwar ist die Wertminderung nicht zahlungswirksam, sie reduziert jedoch den Buchwert von Südzucker. Per Ende August 2020 lag das Eigenkapital des Unternehmens noch bei fast 3,6 Mrd. Euro. Im günstigsten Fall werden daraus per ...

