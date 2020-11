DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien drehen ins Plus - Delivery Hero bricht ein

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten legen am Freitagmittag die Kurse vorsichtig zu. Damit deutet sich mehr und mehr an, dass es für den DAX bereits die zweite Woche in Folge nach oben geht. Treibender Faktor der jüngst gestiegenen Risikobereitschaft ist die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff, auch wenn momentan die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen noch nach oben schießt. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 13.080 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,3 Prozent höher bei 3.438 Zählern.

Aussicht auf Fast-Track-Zulassung sendet positive Signale

Die Aussicht auf eine beschleunigte Zulassung eines Corona-Impfstoffes sendet für Florence Barjou, CIO bei Lyxor Asset Management, positive Signale an die Aktienmärkte. "Pfizer und Moderna können bis Ende des Jahres eine Fast-Track-Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA erreichen, was dazu führt, dass die Unsicherheit in den Märkten abnimmt und sich die mittelfristigen Aussichten aufhellen", so Barjou. Sie rechnet mit gewissen Produktions- und Lagerungsproblemen, aber eine Normalisierung könne zum Anfang 2021 erwartet werden. Die Zentralbanken hätten die Zinsen gedrosselt und seien bereit, mehr Staatsanleihen zu kaufen, um die Volkswirtschaften stabil zu halten. Dies stelle ein unterstützendes Umfeld für Aktien dar, so die Expertin weiter. Auf kurze Sicht könne der Nachrichtenfluss natürlich weiterhin Gegenwind verursachen. Die Zahl der Covid-19-Infektionen steige weiter, wobei die Entwicklung in den Vereinigten Staaten derzeit besonders rasant sei.

Delivery Hero bricht ein

Die Aktie von Delivery Hero bricht zeitweise um 11 Prozent ein, aktuell handelt sie 6 Prozent tiefer. Hier belastet die Meldung des Essenlieferers, dass es mit der Expansion in Südkorea schwieriger wird als gedacht. Die dortige Kartellbehörde ("KFTC") verlangt die Veräußerung der südkoreanischen Tochtergesellschaft von Delivery Hero, Delivery Hero Korea "Yogiyo". Dies sieht die KFTC als Bedingung für die kartellrechtliche Genehmigung des bereits angekündigten Gemeinschaftsunternehmens mit Woowa Brothers. Eine solche Entwicklung hatte sich für die Analysten der HSBC im Sommer bereits angedeutet. Sie verweisen auf Berichte der Korea Times, die schon damals auf Einwände der Regulierungsbehörde hindeuteten.

Ordentliche Geschäftszahlen von Deutsche Wohnen und Deutsche Euroshop

Grundsätzlich zufrieden zeigt man sich im Handel mit den Geschäftszahlen von Deutsche Wohnen. Der Ausblick wurde bestätigt, die Jahresziele erreicht. Das Betriebsergebnis (FFO) stieg aber nur noch leicht zum Vorjahr. Zudem werden Bewertungsgewinne in Höhe von rund 6 Prozent des derzeitigen Immobilienwertes vorgenommen. Nach anfänglichen Gewinnen handelt die Aktie am Mittag knapp im Minus.

Als sehr ordentlich werden die Geschäftszahlen von Deutsche Euroshop (plus 4,4 Prozent) im Handel bezeichnet. Das Geschäft im dritten Quartal habe sich wie erhofft deutlich belebt. Es konnten wieder 92 Prozent der Mieten eingenommen werden.

Salzgitter hat ihren Verlust im dritten Quartal verringert. Analysten hatten jedoch mit einer stärkeren Reduzierung des Vorsteuerverlustes gerechnet. Der Kurs sinkt um 1 Prozent. Nach Zahlenvorlage geht es für Aumann um 0,5 Prozent nach unten. Der Umsatz brach um über 38 Prozent ein, jedoch sei in den ersten neun Monaten wenigstens ein Verlust vermieden worden. "Das lässt hoffen, dass der Druck auf die Zulieferbranche nachlässt", sagt ein Händler.

Für die Aktie von Klöckner & Co geht es um 9 Prozent nach oben, nachdem die Analysten von Metzler das Kursziel auf 10 nach zuvor 8,30 Euro nach oben geschraubt haben. Die Analysten gehen davon aus, dass Klöckner vor einem wahren Effizienzschub steht, der die Profitabilität erheblich erhöhen und sowohl organisches wie anorganisches Wachstumspotenzial heben werde

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.438,19 0,29 9,99 -8,20 Stoxx-50 3.054,77 -0,07 -2,12 -10,23 DAX 13.080,32 0,21 27,37 -1,27 MDAX 28.417,99 0,30 83,97 0,37 TecDAX 3.030,66 0,10 3,05 0,52 SDAX 13.093,38 0,36 46,35 4,65 FTSE 6.309,40 -0,47 -29,54 -15,96 CAC 5.384,19 0,40 21,62 -9,93 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,55 -0,01 -0,79 US-Zehnjahresrendite 0,89 0,00 -1,79 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:31h Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1817 +0,09% 1,1805 1,1815 +5,4% EUR/JPY 124,03 -0,07% 123,92 124,22 +1,7% EUR/CHF 1,0815 +0,13% 1,0800 1,0794 -0,4% EUR/GBP 0,8972 -0,32% 0,8976 0,8996 +6,0% USD/JPY 104,95 -0,18% 104,99 105,14 -3,5% GBP/USD 1,3171 +0,40% 1,3148 1,3136 -0,6% USD/CNH (Offshore) 6,6125 -0,06% 6,6272 6,6039 -5,1% Bitcoin BTC/USD 16.210,00 -0,15% 16.255,50 16.099,00 +124,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,63 41,12 -1,2% -0,49 -28,0% Brent/ICE 43,15 43,53 -0,9% -0,38 n.def. METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.878,94 1.878,00 +0,0% +0,94 +23,8% Silber (Spot) 24,26 24,33 -0,3% -0,07 +35,9% Platin (Spot) 889,08 883,98 +0,6% +5,10 -7,9% Kupfer-Future 3,16 3,15 +0,4% +0,01 +11,7% ===

