HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach endgültigen Geschäftszahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Container-Reederei habe ihre Kosten insgesamt einmal mehr deutlich gesenkt, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derweil könnten einige Anleger erwartet haben, dass das Unternehmen angesichts des aktuell dynamischen Schiffsverkehrs im Transpazifik seine Prognosen erhöht, statt an ihnen festzuhalten./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 07:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000HLAG475

HAPAG-LLOYD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de