DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.564,75 +0,57% +10,24% Euro-Stoxx-50 3.440,11 +0,35% -8,14% Stoxx-50 3.056,41 -0,02% -10,19% DAX 13.095,63 +0,33% -1,16% FTSE 6.311,85 -0,43% -15,96% CAC 5.384,99 +0,42% -9,92% Nikkei-225 25.385,87 -0,53% +7,31% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,91 0,17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,68 41,12 -1,1% -0,44 -27,9% Brent/ICE 43,16 43,53 -0,9% -0,37 n.def. METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.880,11 1.878,00 +0,1% +2,11 +23,9% Silber (Spot) 24,28 24,33 -0,2% -0,04 +36,0% Platin (Spot) 889,40 883,98 +0,6% +5,43 -7,8% Kupfer-Future 3,16 3,15 +0,4% +0,01 +11,8%

Die Ölpreise stehen unter Druck, belastet von den am Donnerstag gemeldeten Daten zu den Rohölvorräten der USA. Diese waren überraschend deutlich gestiegen. Daneben schüren die stiegenden Corona-Fallzahlen Befürchtungen, dass sich die Erholung der Wirtschaft länger hinziehen könnte und die Nachfragen nach Öl entsprechend lange niedrig bleiben werde.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Wochenausklang stehen die Zeichen an der Wall Street auf Erholung. Mehr als eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Vortag dürfte aber nicht drin sein, vermuten Marktteilnehmer. Denn die Entwicklung der Corona-Pandemie in den USA mit rekordhohen Infektionszahlen und einer drastisch gestiegenen Zahl von Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern sei alles andere als geeignet, die Anleger zum Kaufen zu animieren. Daneben wüchsen die Befürchtungen, dass ein neues Hilfspaket der Regierung - so sich die streitenden Parteien überhaupt einigen könnten - zu spät auf den Weg gebracht werde, um gravierenden Schaden von der US-Wirtschaft abzuwenden. Und nicht zuletzt hat die Euphorie wegen des von Biontech und Pfizer entwickelten hochwirksamen Impfstoffs nachgelassen, die zu Wochenbeginn eine regelrechte Hausse ausgelöst hatte. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Impfstoff für breite Bevölkerungsschichten zur Verfügung steht. Unter den Einzelwerten werden die Aktien von Cisco Systems vorbörslich fast 8 Prozent höher getaxt. Quartalszahlen und Ausblick des Unternehmens waren etwas besser ausgefallen als erwartet.

Der Unterhaltungskonzern Disney hat sein viertes Quartal mit einem geringeren Verlust abgeschlossen, als Analysten vermutet hatten. Für die Aktie geht es um 4,2 Prozent aufwärts.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (1. Umfrage) PROGNOSE: 81,5 zuvor: 81,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten legen am Freitagmittag die Kurse vorsichtig zu. Treibender Faktor der jüngst gestiegenen Risikobereitschaft ist die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff, auch wenn momentan die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen noch nach oben schießt. Die Aktie von Delivery Hero bricht zeitweise um 11 Prozent ein, aktuell handelt sie 6 Prozent tiefer. Hier belastet die Meldung des Essenlieferers, dass es mit der Expansion in Südkorea schwieriger wird als gedacht. Die dortige Kartellbehörde ("KFTC") verlangt die Veräußerung der südkoreanischen Tochtergesellschaft von Delivery Hero, Delivery Hero Korea "Yogiyo". Grundsätzlich zufrieden zeigt man sich im Handel mit den Geschäftszahlen von Deutsche Wohnen. Der Ausblick wurde bestätigt, die Jahresziele erreicht. Nach anfänglichen Gewinnen handelt die Aktie am Mittag knapp im Minus. Als sehr ordentlich werden die Geschäftszahlen von Deutsche Euroshop (plus 4,4 Prozent) im Handel bezeichnet. Salzgitter hat ihren Verlust im dritten Quartal verringert, aber weniger stark als von Analysten erwartet. Der Kurs sinkt um 1 Prozent. Nach Zahlenvorlage geht es für Aumann um 0,5 Prozent nach unten. Der Umsatz brach um über 38 Prozent ein, jedoch sei in den ersten neun Monaten wenigstens ein Verlust vermieden worden. Für die Aktie von Klöckner & Co geht es um 9 Prozent nach oben, nachdem die Analysten von Metzler das Kursziel auf 10 nach zuvor 8,30 Euro nach oben geschraubt haben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:31h Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1817 +0,09% 1,1805 1,1815 +5,4% EUR/JPY 124,04 -0,06% 123,92 124,22 +1,8% EUR/CHF 1,0816 +0,14% 1,0800 1,0794 -0,4% EUR/GBP 0,8974 -0,30% 0,8976 0,8996 +6,0% USD/JPY 104,95 -0,17% 104,99 105,14 -3,5% GBP/USD 1,3170 +0,40% 1,3148 1,3136 -0,6% USD/CNH (Offshore) 6,6152 -0,01% 6,6272 6,6039 -5,0% Bitcoin BTC/USD 16.238,50 +0,03% 16.255,50 16.099,00 +125,2%

Der Euro zeigt sich nach überzeugenden Konjunkturdaten aus der Eurozone gut behauptet zum Dollar. Die Wirtschaft im gemeinsamen Währungsraum wuchs im dritten Quartal mit einer Rekordrate von 12,6 Prozent, nachdem im zweiten Quartal aufgrund der Corona-Pandemie ein Einbruch um 11,8 Prozent verzeichnet worden war - auch dies ein Rekordwert.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Risikoabbau vor dem Wochenende ist das dominierende Thema am Freitag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien gewesen. Dafür sorgten die in vielen Teilen der Welt weiter steigenden Corona-Infektionszahlen, während die Aussichten für einen baldigen breiten Einsatz des von Biontech und Pfizer gefundenen Impfstoff nüchterner gesehen werden. Ein belastendes Thema vor allem in China waren wieder einmal die Spannungen der Volksrepublik mit den USA. Der inzwischen abgewählte US-Präsident Donald Trump verbietet US-Bürgern Investitionen in chinesische Unternehmen, die Streitkräfte und Sicherheitsbehörden des Landes unterstützen könnten. Die Anordnung soll am 11. Januar in Kraft treten. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics stieg in Seoul um 3,2 Prozent auf ein Rekordhoch. Asiana Airlines machten einen Satz um 7,8 Prozent. Hier beflügelte die Nachricht, dass sich Gläubiger mit potenziellen Käufern der Fluglinie in Gesprächen befänden. Stark unter Druck standen in Hongkong Aktien aus dem Telekomsektor wie China Unicom, China Mobile und China Telecom mit Einbußen zwischen 5,8 und 8,5 Prozent. Auch Bankenaktien wie Bank of Communications, China Construction Bank und BOC Hong Kong wiesen klar überdurchschnittliche Verluste auf. Alibaba lagen gut behauptet im Markt. Der Online-Riese hat mit seiner Rabattaktion um den sogenannten "Singles Day" in diesem Jahr umgerechnet mehr als 74 Milliarden Dollar eingenommen, 26 Prozent mehr als im Vorjahr. In Tokio machten Nissan einen Satz um fast 9 Prozent nach oben. Der Autobauer hatte im Zuge des etwas besser als erwartet ausgefallenen Quartalsberichts den Gewinnausblick etwas angehoben. Bei Bridgestone (minus 5,1 Prozent) kamen die Geschäftszahlen dagegen schlecht an.

CREDIT

Die Gegenbewegung auf die starke Spreadeinengung in Reaktion auf den Impfstoffkandidaten von Biontech bzw. Pfizer setzt sich am Freitag fort. Mit den Risikoprämien geht es, wie bereits am Vortag, leicht nach oben. Der Handel verläuft vor dem Wochenende und mangels neuer Impulse ruhig. Mit dem nahenden Ende der Berichtssaison dürfte schon bald die Emissionstätigkeit an den Kreditmärkten wieder zunehmen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Delivery Hero muss evtl Korea-Tochter für geplantes JV verkaufen

Delivery Hero könnte seine koreanische Tochter verkaufen müssen, um sein geplantes koreanisches Joint Venture mit Woowa von den dortigen Kartellbehörden genehmigt zu bekommen.

VW-Konzern im Oktober mit Absatzrückgang - Audi überrascht

Volkswagen hat im Konzern bei Pkw und Nutzfahrzeugen im Oktober ein Absatzminus im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Abgesehen von Audi verbuchten alle Marken einen teils heftigen Verkaufsrückgang, wie aus der Veröffentlichung des DAX-Konzerns hervorgeht. Die Ingolstädter Premiumtochter erzielte ein Absatzplus von einem Zehntel. Damit konnte Audi den starken Rückgang infolge des Lockdowns zumindest etwas abfedern.

Aumann erzielt im 3Q wieder kleinen operativen Gewinn

Der Autozulieferer Aumann hat auch im dritten Quartal den Druck der Branchenkrise und der Covid-19-Pandemie zu spüren bekommen. Angesichts des weiterhin unsicheren Marktumfeldes hielten sich die Kunden mit Investitionen in Produktionsanlagen zurück. Das Unternehmen bestätigte den mauen Ausblick auf das Gesamtjahr.

Bauer bestätigt nach gutem dritten Quartal Prognose

Die Bauer AG hat inmitten des schwierigen Corona-Umfeldes ein positives drittes Quartal verzeichnet. Während der Umsatz zurückging, legte das operative Ergebnis zu. Unter dem Strich schrieb das Bau- und Maschinenbauunternehmen im Quartal schwarze Zahlen, nachdem er im ersten Halbjahr noch tief in die roten Zahlen gerutscht war.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 13, 2020 07:01 ET (12:01 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Exasol steigert den Umsatz und bestätigt die Prognose

Die Exasol AG ist im dritten Quartal weiter gewachsen und hat ihre Jahresprognose bestätigt. Der Umsatz stieg um 57,1 Prozent auf 7,7 Millionen Euro, wie der seit Mai börsennotierte Anbieter von Datenbankverwaltungssoftware mitteilte. Das starke Umsatzwachstum sei teilweise auf den im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höheren Anteil einmaliger Lizenzvereinbarungen zurückzuführen.

Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg braucht weitere Mittel - Bericht

Das Bundesfinanzministerium geht laut einem Bericht davon aus, dass für die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg GmbH (FBB) "in den Folgejahren weitere Finanzmittel erforderlich sein werden". Das gehe aus einer Antwort des Ministeriums an Grünen-Haushaltssprecher Sven-Christian Kindler hervor, berichtete der RBB.

Gateway Real Estate verdient weniger - Ausblick Gj bestätigt

Die Gateway Real Estate AG hat in den ersten neun Monaten weniger verdient, sieht aber bisher keine coronabedingten negativen Auswirkungen auf Bestandsimmobilien oder Projekte. Die Ende Oktober veröffentlichte Prognose bestätigte der Frankfurter Entwickler von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland.

Hapag-Lloyd steigert Ergebnis bei leichten Umsatzrückgang deutlich

Hapag-Lloyd hat im dritten Quartal von besseren Marktbedingungen profitiert. Das Transportvolumen lag nur noch 3,3 Prozent unter dem des Vorjahres, daneben blieben die Frachtraten stabil und die Treibstoffpreise (Bunkerpreise) niedrig, teilte die Hamburger Reederei mit.

MBB bestätigt Prognose und prüft IPO für Friedrich-Vorwerk-Gruppe

Die Beteiligungsgesellschaft MBB SE hat Umsatz und bereinigtes Ergebnis im dritten Quartal weiter gesteigert. Dazu trug unter anderem die Friedrich-Vorwerk-Gruppe bei, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das auf Rohrleitungsbau spezialisierte Unternehmen profitiert von hohen Investitionen im Zuge der Energiewende.

Salzgitter verringert 3Q-Verlust, jedoch weniger stark als erwartet

Die Salzgitter AG hat ihren Verlust im dritten Quartal verringert. In Kombination mit den kurzfristig umgesetzten Maßnahmen zur Ergebnis- und Liquiditätssicherung verbesserten sich die Resultate der Geschäftsbereiche Flachstahl, Handel und Technologie im dritten Quartal zum Teil spürbar, wie der im SDAX notierte Stahlkonzern mitteilte.

Singulus macht im dritten Quartal Verlust - kaum Neugeschäft

Der Maschinenbauer Singulus Technologies hat die Corona-Krise im dritten Quartal noch deutlicher zu spüren bekommen. Fast alle Projekte seien verzögert, sagte Vorstandsvorsitzender Stefan Rinck bei Vorlage der Zwischenbilanz.

Stabilus will wieder wachsen und früheres Margenniveau erreichen

Die Stabilus SA rechnet wieder mit Wachstum und leichter Margenerholung. Der Spezialist für Gasdruckfedern und hydraulische Dämpfer will im neuen Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) 850 bis 900 Millionen Euro umsetzen und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 12 und 13 Prozent schaffen, wie er jetzt mitteilte.

Surteco verzeichnet im 3Q deutliche Erholung der Geschäftslage

Die Surteco Group SE hat im dritten Quartal eine deutlich Erholung ihrer Geschäftslage verzeichnet und den Gewinn deutlich gesteigert. Das Quartal sei besser verlaufen als erwartet, teilte der Hersteller von Oberflächenmaterialien mit.

Tele Columbus mit stabilem Umsatz - Prognose bekräftigt

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat im dritten Quartal den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis auf Vorjahresniveau gehalten. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Berliner Unternehmen. Der Kernumsatz stieg in den drei Monaten laut Mitteilung um 1 Prozent auf 117,2 Millionen Euro.

Tui-CEO erwartet rasche Normalisierung des Reisemarktes durch Impfstoff

Tui-Chef Friedrich Joussen zeigt sich angesichts der jüngsten Meldungen um einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus erleichtert. "Wenn die Impfung wirklich erfolgreich ist und ausreichend Dosen zur Verfügung stehen, wird vieles wieder zur Normalität zurückkehren: Kultur, Sport und auch das Reisen", sagte Joussen dem Magazin Der Spiegel.

Österreichische Post verdient in 3Q mehr - Prognose vorsichtig

Die österreichische Post hat im dritten Quartal operativ und unter dem Strich mehr verdient. Auch der Umsatz stieg, getrieben durch starke Zuwächse im Bereich Paket & Logistik. Im Neunmonatszeitraum war der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern rückläufig. Im Gesamtjahr 2020 erwartet der Konzern nach derzeitiger Einschätzung coronabedingter Belastungen einen Umsatzzuwachs von mehr als 3 Prozent.

EDF setzt in neun Monaten wegen Corona-Krise weniger um

Die Electricite de France SA (EDF) hat in den ersten neun Monaten des Jahres weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Coronavirus-Pandemie belastete den Konzern mit rund 2 Milliarden Euro, wie der staatlich kontrollierte französische Stromversorger mitteilte.

Pandemie setzt Engie erheblich zu - Jahresprognose steht

Die Coronavirus-Pandemie hat das Ergebnis von Engie in den ersten neun Monaten um rund 1 Milliarde Euro geschmälert. Der französische Versorger meldete für die ersten drei Quartale einen wiederkehrenden operativen Gewinn von 2,75 Milliarden Euro - nach 3,82 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EBITDA sackte in diesem Zeitraum von 7,15 auf 6,22 Milliarden Euro ab.

Manchester United schreibt rote Zahlen

Der Lockdown aufgrund der Pandemie hat den Fußballclub Manchester United voll im Griff. Der Verein meldete einen deutlichen Umsatzrückgang und einen Verlust für das erste Geschäftsquartal. Der Club versicherte gleichzeitig, trotz der neuen Lockdown-Maßnahmen in England weiterhin in der Liga und auf europäischer Ebene zu spielen.

Palantir steigert Umsatz deutlich - höherer Verlust

Die Datenanalysefirma Palantir Technologies profitiert von einer starken Nachfrage nach ihren Dienstleistungen. Der Umsatz fiel im dritten Quartal besser aus als erwartet, zudem hob Palantir den Umsatzausblick für das Gesamtjahr leicht an. Unter dem Strich stand allerdings ein Verlust.

Paypal öffnet in USA Plattform für Kryptowährungen für alle Kunden

Der Bezahldienstleister Paypal wird seine Plattform zum Handel von Kryptowährungen in den USA für alle Kunden öffnen. Wie die Paypal Holdings Inc mitteilte, können alle Nutzer über die App des Unternehmens Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Unterstützt würden Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2020 07:01 ET (12:01 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.