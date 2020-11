Die Kreativ-Suite Affinity unterstützt nach ihrem jüngsten Update als eines der ersten Softwareprodukte den neuen M1-Chip von Apple vollständig. Der Hersteller verspricht drastische Performance-Zuwächse. Das dürfte Kreativschaffende freuen: Das britische Softwarehaus Serif hat die Zeit genutzt und ihre Affinity-Suite in den letzten Monaten auf den Marktstart der neuen ARM-Macs vorbereitet. Nun ist es soweit. Serif bringt M1-fähige Affinity-Suite schneller als Apple seine M1-Macs Die ersten ARM-Macs kommen in ein paar Tagen und Affinity ist in der Version 1.8.6 schon jetzt voll darauf lauffähig, ...

