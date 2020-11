Karlsruhe (ots) - Zur Advents- und Weihnachtszeit hat sich United Kiosk ein besonderes Geschenk überlegt: Kundinnen und Kunden der norddeutschen Supermarktketten famila und Combi können in einem Adventscouponheft von famila oder mit einem Advents-Rubbellos von Combi einen Gratismonat United Kiosk NEWS gewinnen.Adventsvorteile entdeckenIn den teilnehmenden famila Märkten erhalten die Kundinnen und Kunden im Zeitraum ab dem 16.11.2020 bei einem Einkaufwert von 35EUR ein Advents-Couponheft an der Kasse (nur solange der Vorrat reicht) Neben täglichen attraktiven Rabatten enthält jedes Couponheft einen individuellen Code für das Adventsgewinnspiel: Bei diesem Onlinegewinnspiel kann der Kunde jeden Tag ein digitales Türchen öffnen, hinter dem sich entweder täglich 1000 Euro Weihnachtsgeld, ein Gutscheincode für "30 Tage United Kiosk NEWS" oder ein anderes Angebot von weiteren Kooperationspartnern versteckt.In den teilnehmenden Combi Märkten erhalten die Kundinnen und Kunden in der Zeit vom 30.11.2020 bis 24.12.2020 bei einem Einkaufwert von 25EUR an der Kasse ein Rubbellos in dem sich viel tolle Preise verstecken wie z.B. ein Gutscheincode für "30 Tage United Kiosk NEWS".750 Titel 30 Tage lang gratis lesenMit dem Gutscheincode von United Kiosk NEWS können sich Kundinnen und Kunden bei united-kiosk.de/supermarkt anmelden und einen Monat lang über 750 Titel gratis lesen. Wer nach dieser Testphase überzeugt ist, kann United Kiosk NEWS danach zum Vorzugspreis weiter nutzen. Über 300.000 Codes stehen zur Verfügung!United Kiosk NEWS eignet sich perfekt für alle Lese-Begeisterten. Dazu stehen für die Flat-Abonnenten über 750 Magazine online bereit - und zwar auf allen Geräten, ob von zuhause oder von unterwegs. Weitere Vorteile bieten unter anderem Funktionen wie die Leseliste zum Merken und Weiterempfehlen sowie die Stichwortsuche in aktuellen Ausgaben und im großen Archiv. 92 Prozent (https://www.editorial.media/wp-content/uploads/2019/04/190327-emfactbook2019_web.pdf) aller Deutschen lesen regelmäßig Zeitschriften - durch United Kiosk NEWS geht das nun noch einfacher. "Wir fokussieren uns darauf, immer mehr Menschen für das Lesen von Zeitschriften zu begeistern", so Ulla Strauss, Vorstand von United Kiosk. Durch die Adventsaktion bei famila und Combi wird eine breite Zielgruppe ganz unterschiedlicher Altersgruppen angesprochen - dadurch können noch mehr Menschen Zeitschriften mit United Kiosk NEWS neu entdecken.Über United Kiosk:Die 2001 gegründete United Kiosk AG setzt sich für eine besser informierte Welt ein.Das Unternehmen präsentiert eine Vielfalt an Zeitungen und Zeitschriften der Fach-, Publikums- und Internationalen Presse in gedruckter und digitaler Form. Es bestehen Kooperationen mit über 500 Verlagen, Vertrieben und Partnern. Die einzigartige Vielfalt des Pressesortiments wird passend für jeden Lesetyp im Einzelverkauf, Abonnement, als Einzelartikel oder auf der Streaming-Plattform United Kiosk NEWS angeboten.Pressekontakt:Laura WolfUnited Kiosk AGFon: + 49 721 9638 716Mail: Laura.Wolf@United-Kiosk.deOriginal-Content von: United Kiosk AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127048/4762450