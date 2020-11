Firmen wie Lufthansa müssen Mitarbeiter entlassen, die Automobilbranche befindet sich im Umbruch - eine Studie hat untersucht, wie sich das auf die Zufriedenheit der Belegschaft auswirkt. Studierende der Berlin School of Business and Innovation (BSBI) haben fast 49.000 Onlinebewertungen von Dax-Konzernen auf der Plattform Kununu ausgewertet. Die entstandene Studie führt Deutschlands beliebteste Konzerne auf. Dabei haben sich die Verfasser des Fünf-Punkte-Schemas bedient: Fünf Sterne sind das Maximum in der Bewertungsskala. Lufthansa trotz Krise im Mittelfeld Als beliebtestes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...