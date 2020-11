Die RTL Group erholte sich im 3. Quartal. Mehr aber auch nicht. Der Umsatz erreichte ein Niveau von 1,4 Mrd. Euro und blieb damit -1,5 % unter dem Vorjahresniveau. Ein Corona-Gewinner ist RTL damit nicht, aber das liegt weniger am Angebot als vielmehr an der Nachfrage. Denn Werbung ist teuer und in diesem Umfeld sparen viele Unternehmen als erstes beim Vertrieb, wenn das Makroumfeld so schwach ist.Der Blick auf die Zahlen der ersten neun Monate ist eine Enttäuschung. RTL erreicht nur ein Niveau von 4,05 Mrd. Euro, was -11,8 % unter dem Vorjahresniveau liegt und zeigt, dass man an "Höhe" verliert. Auch die digitalen Streaming-Plattformen schaffen es weiterhin nicht, einen Unterschied zu machen. Die Zahl der zahlenden Abonnenten ist um 32 % auf 1,79 Millionen gestiegen, aber der Umsatz erreicht gerade einmal 124 Mio. Euro. Ein Lichtblick, aber noch zu klein, um auszuhelfen.

