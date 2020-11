In den vergangenen Wochen ist der Aktie der Deutschen Telekom ein starkes Comeback gelungen. Seit rund zwei Wochen ist der Wert steil nach oben geklettert und hat dabei neue Kaufsignale ausgelöst. Gestern hat der Höhenflug aber an Fahrt verloren und steht heute sogar leicht im Minus. So könnte es jetzt weitergehen.Mitte Oktober fiel die Telekom-Aktie unter die Begrenzungslinie des seit Juni anhaltenden Seitwärtskanals bei 14,10 Euro. Infolgedessen setzte der Wert innerhalb von zwei Wochen bis knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...