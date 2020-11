Original-Research: windeln.de SE - von Montega AG



Drittes Quartal durchwachsen abgeschlossen - Deutliche Verbesserung im wichtigen Jahresschlussquartal visibel



windeln.de hat gestern durchwachsene Q3-Zahlen veröffentlicht, die unsere gedämpfte Wachstumserwartung nicht erfüllen konnten. Die Jahresziele wurden indes bestätigt.



Umsatzentwicklung vom Überangebot in China geprägt: Der Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche (exkl. Bebitus) ging in Q3 leicht um -2,7% yoy auf 15,0 Mio. Euro zurück (MONe: 17,3 Mio. Euro). Damit hat sich die Wachstumsdynamik aus H1/20 (+27,1% yoy) entgegen unserer Erwartung nicht abgeschwächt fortgesetzt, sondern nach 9M stärker reduziert als angenommen (9M/20: +17,9% yoy). Regional betrachtet erhöhten sich die Erlöse in Europa um +3,5% yoy auf 4,8 Mio. Euro, da windeln.de hier insbesondere von einer höheren Zahl an Verkaufsaktionen sowie erfolgreich konvertierenden Social-Media-Kampagnen profitierte. Das als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesene Südeuropa-xaGeschäft (Bebitus) wuchs um +12,1% yoy auf einen Umsatz i.H.v. 3,4 Mio. Euro. In China verzeichnete das Unternehmen - wie schon in Q2/20 - aufgrund eines Überangebots an Milchnahrung sowie temporärer Probleme im Zollprozess einen Umsatzrückgang von -5,3% yoy auf 10,2 Mio. Euro. Auch die Beendigung des Vertrags mit dem Marketingdienstleister LangTao führte zu einer geringeren Neukundengewinnung.



Erfreuliche Fortschritte auf der Kostenseite: Auf Ergebnisebene verschlechterte sich die Bruttomarge auf 17,1% (Vj.: 21,8%), was auf erhöhte Rabattaktionen infolge des Überangebots in China sowie einen höheren Anteil des margenschwächeren B2B-Geschäfts zurückzuführen ist. Trotzdem verbesserte sich das EBIT auf -3,0 Mio. Euro (MONe: -3,4 Mio. Euro; Vj.: -3,9 Mio. Euro), da windeln.de weitere Fortschritte auf der Kostenseite machte. Durch u.a. eine Verringerung der Logistik- und Lagermietkosten reduzierten sich die Vertriebskosten um 0,8 Mio. Euro (Vertriebskostenquote 36,0% vs. 41,1% im Vj.). Als Folge der Verbesserungen auf der Kostenseite gehen die Liquiden Mittel nur um 0,5 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro per 30.09.2020 zurück. Durch die im Oktober durchgeführte Kapitalerhöhung erhöhte sich der Cash-Bestand auf nun 8,2 Mio. Euro.

Erhöhtes Wachstum in Q4/20 visibel: Im Conference Call gab das Management bekannt, dass in den ersten Wochen des Jahresschlussquartals eine bessere Geschäftsentwicklung als zu Beginn des Q3/20 erzielt wurde. Auch das Überangebot in China sollte sich in Q4/20 wieder normalisieren. Nicht zuletzt verlief der sehr wichtige chinesische Verkaufstag 'Singles Day' erfolgreich. Da der Vorstand für das Jahresschlussquartal Erlöse über dem Q3-Niveau aber unter Q2/20 avisierte, haben wir unsere Prognose für Q4/20 etwas reduziert (MONe: 23,9 Mio. Euro vs. 28,8 Mio. Euro in Q2/20). Für weitere Wachstumsimpulse in 2021 wies das Management insbesondere auf die laufende Erschließung neuer Absatzkanäle in China hin. Mit einer ersten Anbindung ist noch im laufenden Quartal zu rechnen.



Fazit: Die gestern veröffentlichten Q3-Zahlen fielen erwartungsgemäß durchwachsen aus. In Q4/20 muss windeln.de nun zeigen, dass die Neuausrichtung im Marketing in China Früchte trägt. Bis zum Proof-of-Concept bestätigen wir trotz eines Upside von > 10% unser Rating 'Halten'. Das Kursziel bleibt unverändert bei 1,60 Euro.





