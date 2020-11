Der BioNTech-Impfstoff steht in den Startlöchern, Moderna, AstraZeneca und CureVac könnten schon sehr bald nachlegen. Das Leben, das wir vor Corona hatten, rückt damit wieder näher. Nach den optimistischen Aussagen von JPMorgan hat sich nun auch die UBS mit einer positiven Prognose zu Wort gemeldet."Wir könnten eine Situation bekommen, in der die Zahl der Neuinfektionen in den USA bereits im zweiten Quartal des kommenden Jahres sehr nahe an null heranreicht", so UBS-Chefvolkswirt Seth Carpenter. ...

