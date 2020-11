Die amerikanische Technologiefirma Dolby Laboratories, Inc. (ISIN: US25659T1079, NYSE: DLB) gibt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,22 US-Dollar bekannt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Dezember 2020 (Record date: 1. Dezember 2020). Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtauszahlung 0,88 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 81,74 US-Dollar (Stand: 12. November 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,08 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...