Millionen Nerze sollen in Dänemark getötet werden. Sie übertragen ein mutiertes Coronavirus auf den Menschen. Die Befürchtung ist nun groß, dass möglicherweise auch die Impfstoff-Entwicklung dadurch gefährdet sein könnte. Diese Problematik hat sich nun auch der US-Immunologe Anthony Fauci genauer angeschaut - und gibt Entwarnung."Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es nicht so zu sein, dass diese in den Nerzen identifizierte Mutation Auswirkungen auf Impfstoffe hat und eine durch Impfstoffe induzierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...