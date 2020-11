DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. November (47. KW)

=== M O N T A G, 16. November 2020 *** 00:50 JP/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 9 Monate, Luxemburg 07:00 DE/Encavis AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 9 Monate, Grünwald 07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 9 Monate, Helsinki *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H, Newbury *** 09:00 DE/Euro Finance Week, Teilnahme u.a. von Deutsche-Bank-Chef Sewing, Finanzstaatssekretär Kukies und EZB-Vizepräsident De Guindos 09:00 DE/Bundestag, Wirtschaftsausschuss, öffentliche Sitzung zum EEG, Berlin 10:00 DE/Bitkom-Präsident Berg, Online-PK zur Digitalisierung der deutschen Wirtschaft 10:00 EU/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und EU-Binnenmarktkommissar Breton, Eröffnung der Europäischen KMU-Konferenz (online) 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht November *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Länder-Ministerpräsidenten zu Corona-Maßnahmen *** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Webcast mit CEO Diess zu mittelfristigen Investitionsplänen 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Verbraucherzentrale Bundesverband, Deutscher Verbrauchertag mit Rede von Bundesjustizministerin Lambrecht, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 20:00 US/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei der Brookings Institution D I E N S T A G, 17. November 2020 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate, Langen 07:30 DE/Zooplus AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, München 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, ausführliches Jahresergebnis, Bristol 08:00 GB/Easyjet plc, ausführliches Jahresergebnis, Luton 08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 3Q, Espoo *** 09:00 DE/Süddeutsche Zeitung, Wirtschaftsgipfel, Reden (virtuell) von Bundeskanzlerin Merkel und Bundesfinanzminister Scholz (09:45) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q, Bentonville 13:15 DE/IG Metall Baden-Württemberg, Online-PK zum Beschluss der Großen Tarifkommission zu den Forderungen für die Tarifrunde 2021 in der Metall- und Elektroindustrie *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober *** 16:00 US/Lagerbestände September *** 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Spitzentreffen mit Vertretern der Automobilindustrie und der Gewerkschaften, Berlin 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 18. November 2020 07:40 DE/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Bessenbach *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Oktober *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, ausführliches Ergebnis 3Q, Kopenhagen *** 09:00 DE/Euro Finance Week, Annual Conference on the Banking Union, u.a. Rede von EZB-Bankenaufsichtschef Enria 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, anschließend Klimakabinett, Berlin 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 8- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 12:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 DE/Schaeffler AG, Kapitalmarkttag (virtuell) *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Investorentag (virtuell) mit Vorstellung der Wachstumsinitiative "Compass 2023" *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober *** 15:00 DE/Bundesrat, Sondersitzung zum Infektionsschutzgesetz, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 19. November 2020 *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q, München *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q, München 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate, Saint-Quentin *** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober *** 09:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede (per Videokonferenz) bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments; 11:00 Rede (virtuell) von Lagarde in ihrer Funktion als ESRB-Chefin 09:00 EU/Videokonferenz der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen Minister, 13:30 PK Bundeswirtschaftsminister Altmaier *** 10:00 DE/Euro Finance Week, Rede von Esma-Chef Majoor *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone September 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Online-HV 13:00 DE/Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), PK zum weiteren Vorgehen nach dem Scheitern der Schlichtung mit der Deutschen Bahn, Dresden 13:00 DE/Bundestag, Sitzung des Wirecard- Untersuchungsausschusses, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Oktober *** 18:00 EU/Staats- und Regierungschefs, Videokonferenz zu den Entwicklungen in der Corona-Pandemie F R E I T A G, 20. November 2020 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht November mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober *** 09:00 DE/Frankfurt European Banking Congress (EBC), u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (09:15), Deutsche-Bank-Chef Sewing, Bundesbank-Präsident Weidmann (14:00), Eba-Chef Campa (14:15), EU-Kommissionsvizepräsident Timmermans (15:15) sowie Bundesfinanzminister Scholz (15:30) 10:30 CH/Swiss Re Group, Investors' Day, Zürich 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone November (Vorabschätzung) *** - SA/G20, Treffen (virtuell) der Finanzminister und Notenbankgouverneure *** - NL/Prosus NV, Ergebnis 1H, Amsterdam - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfungen für Portugal (Fitch), Lettland (Moody's), Ukraine (Moody's) S A M S T A G, 21. November 2020 *** - SA/G20, Gipfeltreffen (per Videokonferenz) der Staats- und Regierungschefs (bis 22.11.) ===

