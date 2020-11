Volkswagen will im Zuge seiner neuesten Investitions-Planungsrunde für 2021 bis 2025 rund 73 Milliarden Euro in die Zukunftsthemen E-Mobilität, Hybridisierung und Digitalisierung stecken. Für die Elektromobilität sind nun 35 Milliarden Euro veranschlagt - zwei Milliarden Euro mehr als bisher. Mit dem Geld soll ab 2023 in Emden auch eine Elektro-Limousine namens ID. Aero gebaut werden. Das gab der ...

