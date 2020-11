DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

LPKF: Aufsichtsratsvorsitzender legt sein Amt nieder



13.11.2020 / 15:18 CET/CEST

Garbsen, den 13. November 2020 - Der Aufsichtsratsvorsitzende der LPKF Laser & Electronics AG, Dr. Markus Peters, hat der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung niederlegt.



Dr. Peters wurde 2017 von der Hauptversammlung mit Unterstützung der Bantleon-Gruppe in den Aufsichtsrat gewählt. Im Anschluss an eine Übergangsphase nach der Platzierung der Bantleon-Anteile im Mai dieses Jahres hat sich Peters nun entschlossen, den neu hinzugekommenen Aktionärsgruppen die Gelegenheit zu geben, die Gesellschaft auch über den Aufsichtsrat zu begleiten.



Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft danken Herrn Dr. Peters ausdrücklich für sein Engagement für das Unternehmen in den letzten vier Jahren.



Die Vakanz im Aufsichtsrat wird kurzfristig nachbesetzt werden. Ein institutioneller Investor hat dem Vorstand mitgeteilt, dass er beabsichtigt, Herrn Jean-Michel Richard, den ehemaligen CFO von Dialog Semiconductor, als Kandidaten für den Aufsichtsrat vorzuschlagen.



Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im SDAX und im TecDAX der Frankfurter Wertpa-pierbörse (ETR: LPK; ISIN DE0006450000).





Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations

