DJ TAGESVORSCHAU/Sonntag, 15. November, und Montag, 16. November

=== S O N N T A G, 15. November 2020 - MD/Stichwahl bei der Präsidentschaftswahl in Moldawien M O N T A G, 16. November 2020 *** 00:50 JP/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 9 Monate, Luxemburg 07:00 DE/Encavis AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 9 Monate, Grünwald 07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 9 Monate, Helsinki *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H, Newbury *** 09:00 DE/Euro Finance Week, Teilnahme u.a. von Deutsche-Bank-Chef Sewing, Finanzstaatssekretär Kukies und EZB-Vizepräsident De Guindos 09:00 DE/Bundestag, Wirtschaftsausschuss, öffentliche Sitzung zum EEG, Berlin 10:00 DE/Bitkom-Präsident Berg, Online-PK zur Digitalisierung der deutschen Wirtschaft 10:00 EU/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und EU-Binnenmarktkommissar Breton, Eröffnung der Europäischen KMU-Konferenz (online) 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht November 12:00 DE/CDU-Generalsekretär Ziemiak, PK nach Sitzung der Parteigremien, Berlin *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Länder-Ministerpräsidenten zu Corona-Maßnahmen *** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Webcast mit CEO Diess zu mittelfristigen Investitionsplänen 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Verbraucherzentrale Bundesverband, Deutscher Verbrauchertag mit Rede von Bundesjustizministerin Lambrecht, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: 13,8 zuvor: 10,5 *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 20:00 US/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei der Brookings Institution ===

