Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Seit Anfang November hat der Dow Jones bereits fast 13 Prozent zugelegt. Gestern standen nun Gewinnmitnahmen auf der Tagesordnung. Er gab 1,1 Prozent ab, hielt sich damit aber weiterhin über 29.000 Zählern. Bei den Einzelthemen geht es heute um Disney, Palantir, Li Auto, Xpeng, Moderna und T-Mobile US. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.