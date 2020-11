Weiden (www.fondscheck.de) - Da einige turbulente Tage hinter uns liegen, stellen wir diesmal an dieser Stelle kurz auch die aktuellen Performancedaten vor, so die Experten von Robert Beer Investment.Aktuelle Entwicklung per 12.11.2020:Index/Fonds/ Wertentwicklung 01.01.2020 - 12.11.2020/ Wertentwicklung 12.08.2020 - 12.11.2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...