Im Zuge eines Pilotprojekts hat Energieversorger E.On zusammen mit dem Aachener Unternehmens GridX an seinem Konzernsitz in Essen mit der Installation eines intelligenten Lastmanagementsystems begonnen. Ziel ist es, dieses nach und nach auf die mehr als 60 Ladepunkte vor Ort auszuweiten. Der Ladepark des E.On-Konzerns am Brüsseler Platz in Essen ist einer der größten Ladestandorte für Gäste und Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...