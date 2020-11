Die All for One Group AG (ISIN: DE0005110001), führende Consulting- und IT-Gruppe, veröffentlicht heute ihre vorläufigen und noch ungeprüften Ergebnisse für den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 (inkl. Erstanwendung IFRS 16). Pandemie-bedingte Verzögerungen von Kundenprojekten und ausbleibende Nachlizenzierungen führten bei den Einmalumsätzen aus dem Verkauf von Software Lizenzen im Vorjahresvergleich zu einem deutlichen Rückgang auf 25,5 Mio. EUR (minus 38%). Bei den wiederkehrenden Umsätzen mit Cloud Services und Support wurde ein Anstieg von 9% auf 77,1 Mio. EUR erzielt. Ein ... Den vollständigen Artikel lesen ...

ALL FOR ONE GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de