Der Hamburger Kupferkonzern Aurubis und die Remondis-Tochterfirma TSR haben eine Vereinbarung zur Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft unterzeichnet. In das künftige Gemeinschaftsunternehmen sollen die Kabelzerlegung der Aurubis-Tochter Cablo Metall-Recycling und Handel GmbH mit Sitz im brandenburgischen Fehrbellin sowie die Kabelzerlege-Aktivitäten von TSR am Standort in Gelsenkirchen eingebracht ...

