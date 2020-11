NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Cisco nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Der Blick des Telekom- und Internet-Ausrüsters nach vorn sei etwas besser als befürchtet, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dem Risiko einer absehbaren operativen Schwäche stehe eine zunehmend attraktive Bewertung der Aktien gegenüber./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 10:35 / PST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US17275R1023

